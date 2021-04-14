В Украине возобновляет работу внутренний авиарейс

Аэропорт Ужгород возобновляет работу. Фото: Avianews

Аэропорт Ужгород возобновляет свою работу.

Аэропорт начнет работать с 1 июня. Об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий, передает пресс-служба ведомства.

"Рейсы из Киева в Ужгород и обратно будут осуществлять три раза в неделю", - сказал Белецкий.

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