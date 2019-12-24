В Украине ухудшается погода, ограничили движение транспорта

В Украине будут значительные туманы, местами дожди и мокрый снег. Фото: vsim.ua

24 декабря в Украине значительно ухудшится погода.

Утром, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м. На крайнем западе страны значений дождь, сообщает Укргидрометцентр.

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Однако больше всего погодная ухудшится в Карпатах. Ожидается порывы ветра 15-20 м/с, сильный мокрый снег, метели, местами гололед.

Укравтодор сообщает, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вводят временное ограничение движения транспортных средств в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

Начало недели в Украине будет дождливым, но теплым. 26 декабря ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом, 27 декабря небольшой снег, на юге и востоке страны небольшой дождь с мокрым снегом.