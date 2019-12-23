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понедельник, 23 декабря 2019 07:32

Синоптики рассказали, когда ждать мороза и снега

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Синоптики рассказали, когда ждать мороза и снега
27 декабря в Украине следует ожидать похолодание. Фото - ukr.media

Начало недели в Украине будет дождливым, но теплым.

А уже в пятницу, 27 декабря, следует ожидать похолодания, сообщили в Укргидрометцентре.

"24-25 декабря будет облачно. Временами дождь, в Карпатах снег. 24 декабря на крайнем западе значений дождь, в Карпатах сильный снег, метель. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, 24 декабря в Карпатах местами порывы 15-20 м/с ", - говорится в сообщении.

Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​3-8°, в Карпатах ночью и днем ​​0-5° мороза.

26 декабря ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом, 27 декабря небольшой снег, на юге и востоке страны небольшой дождь с мокрым снегом.

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Температура ночью и днем ​​0-6 ° тепла. В западных областях, 27 декабря и в северных и центральных - от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах снег, температура ночью и днем ​​2-7° мороза.

В Киеве 23-25 ​​декабря ожидаются дожди. Температура воздуха будет достигать 9-11° тепла днем, а 24-25 - 3-8°.

27 декабря небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем ​​от 3° тепла до 2° мороза.

23 декабря в Украине ожидается ветреная и дождливая погода. В западных областях прогнозируют сильные дожди. Температура ночью опустится до + 1 ° ... + 6 °. Днем поднимется до + 3 ° ... + 8 °.

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Дата
23
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