В Украине создали мобильные группы для вакцинации населения

В Украине сформировали 600 мобильных групп для вакцинации населения. Фото: Reuters

В Украине сформировали 600 мобильных групп для вакцинации населения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Они будут ездить 20 дней, поскольку срок между первым и вторым этапами вакцинации именно 20 дней. Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней - по людям, которых они должны вакцинировать и дальше та же группа, которая их вакцинировали - две, три, четыре, пять в зависимости от того, какое количество на первом этапе в конкретном регионе, едет дальше и вакцинирует уже второй этап вакцинации ", - рассказал Тимошенко.

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Он отметил, что в большинстве своем группы сформированы на базе семейных врачей. Первым этапом вакцинации предусмотрено вакцинацию врачей, которые контактируют и лечат зараженных коронавируса на местах.

Украина получит € 50 млн от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин. На эти деньги закупят вакцины для населения и современное холодильное оборудование для сети центров вакцинации.