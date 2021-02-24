В Украине создадут собственный "Лас-Вегас" - курортный сезон продлится целый год

La Perla Azzurra вошел в 100 приоритетных инвестиционных проектов. Фото: pixabay.com

На Херсонщине планируют построить "мини-Лас-Вегас".

Для реализации туристического проекта La Perla Azzurra уже ищут инвесторов, заявил и.о. председателя Херсонской ОГА Сергей Козырь на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

"Первый проект - это масштабный туристический инвестиционный проект La Perla Azzurra. Прежде всего он вошел в 100 приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных Кабинетом министров. Основная цель - организация высококачественного комплекса туристических и развлекательных услуг круглогодичного функционирования, в частности с доступом к сфере игорного бизнеса и полным спектром курортных услуг. Именно этим проектом мы хотим сделать мини-Лас-Вегас в Херсонской области, чтобы здесь размещалась вся инфраструктура, связанная с игорным бизнесом", - сказал Козырь.

Благодаря проекту курортный сезон в регионе может длиться целый год. Туристический сезон на Херсонщине продолжается с мая до сентября.

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По словам Козыря, для реализации проекта необходимо продолжить береговую линию, построить берегоукрепительные сооружения вдоль пляжа Черного моря и озера Устричное, проложить инженерные сети, построить инфраструктуру и создать специальную игровую зону.

Необходимые документы и разрешения уже получили, а также выполнили оценку по влиянию этого проекта на окружающую среду.

Инвесторам предлагают взять участки в субаренду или купить права аренды на весь участок.

"Мы понимаем, что проект требует больших капиталовложений, поэтому предлагаем 17 земельных участков различной площади под застройку", - отметил глава ОГА.

14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игрального бизнеса. Документ позволяет организацию и проведение азартных игр в казино, в залах игровых автоматов, в сети Интернет, букмекерскую деятельность. Казино могут обустраивать в гостиницах.