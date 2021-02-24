В Украине создадут собственный "Лас-Вегас" - курортный сезон продлится целый год

 
Ексклюзивы
1/5
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 1161
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 369
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1395
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3618
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 270
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 882
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
9 Просмотров: 2277
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 531
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1404
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 819
Фото
Все фото
3
3
3
5
11
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
&quot;Эти черти не остановятся&quot; - Стерненко передал из СИЗО письмо
"Эти черти не остановятся" - Стерненко передал из СИЗО письмо
Правительство утвердило новые правила перевозки детей в авто - что изменилось
Правительство утвердило новые правила перевозки детей в авто - что изменилось
В Дании напечатали украинские книги
В Дании напечатали украинские книги
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
Видео
Все видео
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Возле Офиса президента массовая акция в поддержку Стерненка. Начались столкновения и задержания (фото)
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
Укрпочта отреагировала на языковой скандал в Кривом Роге
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
"95 квартал" выпустил пародию на Марченко
Показали новейшее украинское оружие
Показали новейшее украинское оружие
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Интервью
1/5
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 72
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 432
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1404
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 720
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 522
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 630
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 16:49

В Украине создадут собственный "Лас-Вегас" - курортный сезон продлится целый год

  Комментировать
В Украине создадут собственный &quot;Лас-Вегас&quot; - курортный сезон продлится целый год
La Perla Azzurra вошел в 100 приоритетных инвестиционных проектов. Фото: pixabay.com

На Херсонщине планируют построить "мини-Лас-Вегас".

Для реализации туристического проекта La Perla Azzurra уже ищут инвесторов, заявил и.о. председателя Херсонской ОГА Сергей Козырь на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

"Первый проект - это масштабный туристический инвестиционный проект La Perla Azzurra. Прежде всего он вошел в 100 приоритетных инвестиционных проектов, утвержденных Кабинетом министров. Основная цель - организация высококачественного комплекса туристических и развлекательных услуг круглогодичного функционирования, в частности с доступом к сфере игорного бизнеса и полным спектром курортных услуг. Именно этим проектом мы хотим сделать мини-Лас-Вегас в Херсонской области, чтобы здесь размещалась вся инфраструктура, связанная с игорным бизнесом", - сказал Козырь.

Благодаря проекту курортный сезон в регионе может длиться целый год. Туристический сезон на Херсонщине продолжается с мая до сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легализация казино: сколько государство планирует заработать на игорном бизнесе

По словам Козыря, для реализации проекта необходимо продолжить береговую линию, построить берегоукрепительные сооружения вдоль пляжа Черного моря и озера Устричное, проложить инженерные сети, построить инфраструктуру и создать специальную игровую зону.

Необходимые документы и разрешения уже получили, а также выполнили оценку по влиянию этого проекта на окружающую среду.

Инвесторам предлагают взять участки в субаренду или купить права аренды на весь участок.

"Мы понимаем, что проект требует больших капиталовложений, поэтому предлагаем 17 земельных участков различной площади под застройку", - отметил глава ОГА.

14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игрального бизнеса. Документ позволяет организацию и проведение азартных игр в казино, в залах игровых автоматов, в сети Интернет, букмекерскую деятельность. Казино могут обустраивать в гостиницах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине создадут собственный "Лас-Вегас" - курортный сезон продлится целый год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Аэропорт назвали в честь римского рода

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 18450
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 14643
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 8937
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 8802
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 7515
Общество
Коммерческие прививки делать медицинские центры, купят вакцину по себестоимости - источник в правительстве
Коммерческие прививки делать медицинские центры, купят вакцину по себестоимости - источник в правительстве Просмотров: 18
Готовность украинцев к вакцинации резко снижается - кода в государстве выработается коллективный иммунитет против Covid-19
Готовность украинцев к вакцинации резко снижается - кода в государстве выработается коллективный иммунитет против Covid-19
 Просмотров: 81
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
3
 Просмотров: 306
Популярная соцсеть Clubhouse выйдет на Android
Популярная соцсеть Clubhouse выйдет на Android Просмотров: 54
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
 Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
9
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
5
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
2
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
2
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
1
Усе компенсували
Голосов: 55332
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть