В Украине снова будет холодно: синоптики сказали, когда

В ближайшие дни в Украине ожидается до +20 и почти без дождей. Во второй половине недели снова станет холодно. Фото: pixabay.com

Погода порадует украинцев солнцем и теплом в начале недели. Во второй половине недели нас снова накроет похолодание.

В понедельник, 12 апреля, практически по всей стране температура поднимется до 18-19 градусов тепла. Дожди возможны на юго-востоке. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных, центральных и западных области 12 апреля без осадков, дождь ожидается только в Черкасской области. Днем 16-19 градусов тепла на западе, 13-15 - на севере и до 16-20 - на юго-востоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая погода будет на Пасху

В Киеве днем ​​ожидается 14-16 градусов и небольшой дождь.

13 апреля по всей Украине будет солнечно с небольшой облачностью, температура в некоторых областях поднимется до 21 градуса. Погоду обещают сухую, только в Винницкой области местами небольшие дожди. В столице дождей не будет и в основном ожидается солнечная теплая погода.

2-й месяц весны принесет тепло. Средняя месячная температура воздуха в апреле составит 7 ... 11С °. К середине апреля температура постепенно увеличится до +18 ... 21С °. Но потом снова снизится до + 14С°. Что касается осадков, то иногда пройдут лишь мелкие дожди. Вербное воскресенье будет прохладным.