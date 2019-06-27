В Украине снизилась средняя зарплата

В мае средняя зарплата уменьшилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Фото: Oboz

В Украине в мае размер средней зарплаты уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Так в мае заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 10239 грн, что на 0,3% или на 30 грн меньше, чем в апреле - 10269 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В то же время относительно мая 2018 средняя зарплата выросла на 17,4%, а с учетом инфлиции на 7,0%.

Самая высокая средняя зарплата в мае была в Киеве - 15157 грн, самая низкая в Черновецкой области - 7819 грн.

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Во время заседания правительства окончательно закрепили механизм повышения пенсий тем людям, которые имеют большой стаж, но в течение всего своего рабочего периода получали небольшие зарплаты. Правительство принимает решение, что 2,5 млн украинцев будуд получать повышение пенсий до уровня не менее 2 тыс. гривен.