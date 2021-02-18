В Украине развернут первый мобильный госпиталь для Covid-пациентов

Развернут мобильный госпиталь. Фото: Комментарии

Впервые в Украине развернут мобильный госпиталь для больных Covid-19.

"В Украине впервые развернут временный госпиталь для лечения больных Covid-19. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области", сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

Комиссия решила с 22 февраля запретить массовые, развлекательные, религиозные мероприятия, работу заведений общественного питания, добавить 600 койко-мест для лечения больных коронавирусом, развернуть временный госпиталь на 250 мест на базе Богородчанской больницы, определить маршруты госпитализации в больницы соседних областей.

В Ивано-Франковской ОГА отмечают, что развертывание дополнительных коек запланировано также в Лисецкой, Верховинской и Заболотовской больницах.

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Загруженность коек в некоторых больницах области достигает 100%. Ежедневно туда доставляют 80-120 пациентов.