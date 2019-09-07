В Украине работает крупнейшая в мире биогазовая станция

В Украине на полную мощность заработала крупнейшая в мире биогазовая станция. Фото: Agroreview

В Украине заработал на полную мощность биогазовый комплекс на территории "Теофипольского сахарного завода", который запустили в 2017 году.

Сейчас комплекс производит 15,6 МВт, передают "ЭлектроВести".

Первая очередь в 5,109 МВт работает на сахарном жоме. Вторая мощностью 10,5 МВт работала в тестовом режиме, для ее работы используют кукурузный силос. Станции одинаковые по размеру, однако вторая производит вдвое больше биогаза. Благодаря этому, капитальные затраты на ее строительство удалось снизить в 1,5 раза.

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Как отмечается, это первая в Украине и крупнейшая в мире станция по выработке биогаза, которая работает по технологии высоко-нагруженных реакторов.

Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию.