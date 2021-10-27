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среда, 27 октября 2021 10:08

В Украине произошло землетрясение

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В Украине произошло землетрясение
На Закарпатье произошло землетрясение. Фото: pixabay.com

В среду, 27 октября, в 04:44 на Закарпатье зафиксировали землетрясение.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра спецконтроля.

Источник землетрясения находился в Виноградовском районе на глубине 7 км.

Магнитуда подземных толчков по шкале Рихтера составила 3,1 балла. По классификации землетрясение относится к едва ощутимым.

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"По расчетам колебания ощущают только некоторые люди, находящиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - объяснили специалисты.

Добавили, что землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля 2020 года, с магнитудами 3 и 1,9 балла.

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера 12 октября. Толчки зафиксировали неподалеку от Богородчан. Жители населенного пункта их не почувствовали.

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