В Украине произошло землетрясение

На Закарпатье произошло землетрясение. Фото: pixabay.com

В среду, 27 октября, в 04:44 на Закарпатье зафиксировали землетрясение.

Об этом свидетельствуют данные Главного центра спецконтроля.

Источник землетрясения находился в Виноградовском районе на глубине 7 км.

Магнитуда подземных толчков по шкале Рихтера составила 3,1 балла. По классификации землетрясение относится к едва ощутимым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет антициклон Rozamunde: погода на ближайшие дни

"По расчетам колебания ощущают только некоторые люди, находящиеся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - объяснили специалисты.

Добавили, что землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля 2020 года, с магнитудами 3 и 1,9 балла.

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера 12 октября. Толчки зафиксировали неподалеку от Богородчан. Жители населенного пункта их не почувствовали.