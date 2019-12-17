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вторник, 17 декабря 2019 20:23

"В Украине продолжается война на два фронта" - Валерий Пекар

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&quot;В Украине продолжается война на два фронта&quot; - Валерий Пекар
Валерий Пекарь: Возможность сплотиться перед лицом общей большой угрозы - то, чего украинцам не хватало 350 и 100 лет назад. Возможно, мы наконец научились. Фото: Збруч

Угроза государственности не исчезла после завершения "нормандского формата".

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит предприниматель Валерий Пекар.

"Идет война, причем на два фронта. Мы не смогли преодолеть олигархическую монополистическую экономику. Не решили проблему институциональной несостоятельности Украинского государства. Не построили новые институты. Не началось массовое культурное возрождение - такое, что похоже на прорыв дамбы, когда возникают десятки и сотни новых имен в литературе, изобразительном искусстве, кино, появляется невероятное разнообразие и фантастическая качество", - считает эксперт.

Иногда отсутствие результата - тоже результат, и неплохой, говорит Валерий Пекар, вспоминая встречу лидеров Франции, Германии, России и Украины.

"Многие люди готовились к худшему. Сейчас зрада отменяется. Победы тоже нет. Ошибаются те, кто считает, что наш президент переиграл Путина. Не правы и те, кто думает, что Зеленский пересек красные линии. Не произошло ничего. И это замечательно. Для нашего лидера это личная победа. Он хотел выйти один на один с российским медведем, имея какие-то иллюзии. Вышел и устоял. Теперь, видимо, меньше иллюзий относительно возможности договориться", - объясняет он.

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По словам эксперта, многие люди в Украине продолжают считать, что война с Россией - это случайность.

"Мол, можно "просто прекратить стрелять", встретиться где-то посередине, обняться, и все будет хорошо.
На фоне "нормандской встречи" мы также увидели, что гражданское общество смогло преодолеть усталость и разочарование и заявило жесткую позицию. Неожиданно объединилась и украинская политическая оппозиция. Возможность сплотиться перед лицом общей большой угрозы - то, чего украинцам не хватало 350 и 100 лет назад. Возможно, мы наконец научились", - добавляет предприниматель.

Полное интервью с Валерием пека читайте в журнале "Країна" от 19 декабря.

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17
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