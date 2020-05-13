В Украине приземлится очередной спецрейс

Из Турции прилетают более 100 украинцев. Фото: Фейсбук

Спецрейсом из Стамбула в Киев вылетели 109 украинских граждан и 18 иностранцев, имеющих право проживания в Украине.

Домой эвакуируют, в частности, студентов, легкоатлетов и украинцев, проходивших лечение в Турции, сообщили в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле в Facebook.

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Около 100 украинцев прибыли в Украину эвакуационным рейсом из немецкого Дортмунда 5 мая.

6 мая в Украину тремя эвакуационными рейсами прибыли более 470 граждан.

8 мая аэропорт "Борисполь" принял 5 авиарейсов с пассажирами из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона.