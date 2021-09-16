В Украине придумали, куда деть неиспользованные вакцины

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Украина может поделиться вакцинами от Covid-19, срок годности которых истекает, с другими странами.

"Если мы будем видеть, что не успеваем использовать, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы поделиться и вакцина была использована там, где может быть использована", - рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире 24 канала.

Если срок действия определенных партий вакцины все же истечет, такие вакцины будут утилизированы. Однако Минздрав будет делать все возможное, чтобы все имеющиеся вакцины были использованы в Украине.

Сейчас в Украине остаются невведенными около 3 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца октября и конца ноября.

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С начала вакцинации в Украине первую дозу получили 5789252 человека, двумя дозами привились 4618573 человека. Такие данные были по состоянию на 9 сентября. В целом сделали 10407825 прививок. Среди вакцинированных есть медики, педагоги, военные, соцработники, пожилые люди и другие украинцы.