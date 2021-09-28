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вторник, 28 сентября 2021 19:20

В Украине презентовали приложение "еСуд": что нужно знать

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В Украине состоялась презентация мобильного приложения "еСуд".

Благодаря ему пользователи смогут отслеживать движение документов в судебном деле. Об этом сообщает Государственная судебная администрация.

Также приложение позволяет получать процессуальные документы и судебные сообщения на собственный смартфон.

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Приложение уже доступно для загрузки с GooglePlay для пользователей Android и с AppleStore для пользователей iOS. Оно должно упростить доступ к правосудию для всех граждан Украины.

  В Украине презентовали мобильное приложение "еСуд". Фото: ГСАУ
В Украине презентовали мобильное приложение "еСуд". Фото: ГСАУ

Приложение "еСуд" позволяет:
- получать сообщение приложения по изменению состояния дела, или же поступления новых документов;
- пересматривать дела, документы и производства, которые суд направил в личный кабинет пользователя приложения;
- просматривать заявления, ходатайства и другие документы, которые пользователь "еСуда" создал в личном кабинете приложения;
- просматривать доверенности и ордера, которые находятся в личном кабинете, или которые выдал пользователь.

В приложении "Дія" появилась новая функция. Теперь пользователи смогут менять прописку в военкомат.

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