В Украине появился памятник космонавту Каденюку

Космонавту Леониду Каденюку поставили памятник в его родном селе. Фото: Facebook

Первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку установили памятник в его родном селе Клишковцы Черновецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Черновецкой областной государственной администрации в Facebook.

"В Клишковцах проходит открытие памятника Леониду Каденюку - первому космонавту независимой Украины. Участие в мероприятии принимают и.о. председателя облгосадминистрации Михаил Павлюк, руководство района, ОТГ, общественность", - говорится в сообщении.

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Леонид Каденюк родился в селе Клишковцы Хотинского района на Буковине 28 января 1951. В 1995-м его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК Колумбия миссии STS-87.