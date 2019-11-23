В Украине появились потомки животных, которые вымерли 400 лет назад

На Черниговщине в парк природы "Беремицкое" выпустили 12 потомков туров.

Как отмечается, туры в Европе вымерли еще 1627, но их гены остались в разных породах домашних коров, поэтому в 1920-х годах в Германии исследователи скрещивали коров, пока не вывели животное, генетически и внешне похожое на тура - это так называемый бык Хека. При этом в 2000-х годах в Европе возник проект так называемый Тур - 2.0, что предусматривает расселение животных в лесах Европы. Об этом рассказал менеджер благотворительного фонда "Беремицкое Биосфера" Ростислав Полушвайко, передает УНИАН.

"В Украину приехали 12 животных - представителей скота Хека, которые до этого жили в заповеднике в Латвии. Они будут жить у нас в парке в заповедной зоне - в дикой природе", - отметил Полушвайко.

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В парке даже ограничили проведение экскурсий на неделю, чтобы не беспокоить новых жителей

"В парке природы "Беремицкое" состоится событие, которого мы ждали с нетерпением: потомки туров, вернутся в Украину, где их не было почти 500 лет. В связи с этим в период с 22.11.2019 по 28.11.2019 экскурсии в заповедной части парка проводиться не будут", - говорится на странице парка в Facebook.

Парк природы "Беремицкое" создали вблизи с. Беремицкое Остерской ОТГ в 2017 году. Там воспроизводят первозданную природу, существовавшей на этой территории во времена Киевской Руси. Общая площадь парка составляет почти 500 га, из которых 200 уже упорядочены и нанесены на карту. На ней обозначены три туристических маршрута. Они проложены по лесным тропинкам и позволяют посетителям пройтись навесными мостиками над оврагами, увидеть искусственные озера, реконструкции скифских скульптур, древнеславянское капище. И конечно, встретить в естественной среде диких животных и птиц.