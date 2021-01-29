В Украине ожидаются снегопады и гололедица

Рассказали о непогоде на ближайшие дни. Фото: Украинская правда

В Украине прогнозируют снежную погоду в большинстве регионов, а дороги покроет гололед.

Скользко будет практически во всех областях, кроме южно-восточных, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем минусовую температуру прогнозируют только в Волынской (до -2) и Киевской (до -1) областях. На остальной территории термометры покажут небольшой "плюс".

Ночью в центральных регионах будет от -3 до -5 градусов, в западных – от -2 (на Закарпатье от 0) до -4. В Ривненской и Киевской областях температура может опуститься до -6.

На востоке ожидается от +1 до -1, на юге местами от -2 до -4 (в Крыму ночью +2...+4 градуса).

Осадков не будет в Волынской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой областях, а также Одессе, Николаеве, Кропивницком, Херсоне, Днепре, Запорожье.

В Киеве ожидается небольшой снег. Днем температура от -1 до +1, ночью от -4 до -6 градусов.

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Одесса оказалась в сложных погодных условиях. Мокрый снег с дождем не прекращались при пониженной температуре, что привело к частичному оледененияюконтактной сети электротранспорта и обрыва электросетей.