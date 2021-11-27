В Украине ожидают мокрый снег и дожди

В украинских регионах ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Фото: ukrinform

В ближайшие сутки ночью в Карпатском регионе, днем ​​в южной части и большинстве западных областей будет дождь.

На остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в Украине кроме восточных областей ожидают туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях от 2° тепла до 3° мороза; днем 5-10° тепла, в южной части до 13°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах ударил мороз и намело снега: впечатляющее фото

В Карпатах предполагается мокрый снег, температура ночью и днем ​​от 2° тепла до 3° мороза.

28 ноября в западных областях будет дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем ​​будет 0-5° тепла.

В Карпатах будет мокрый снег, местами сильный, температура ночью и днем ​​от 3° тепла до 2° мороза.

В Киеве без существенных осадков, температура ночью 1-3 тепла, днем ​​8-10 тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 28 ноября самая высокая температура в столице днем ​​составляла 14,0° в 1949 году, самая низкая ночью -16,5° в 1890 году.

В других регионах временами дождь (ночью в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков).

Температура ночью 5-10° тепла, днем ​​9-14° (в северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 2-7° тепла, днем ​​5-10°.

Ветер юго-восточный, днем ​​на Правобережье с переходом на западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 15-20 м/с.

В Киеве 29 ноября ночью без осадков, днем ​​дождь. Температура ночью 4-6° тепла, днем ​​7-9°.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с.

Зима придет в Украину по графику. Декабрь теплый, а февраль обещает быть снежным. В Новый год и Рождество ожидаются сильные морозы до -30°С.