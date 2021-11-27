В Украине ожидают мокрый снег и дожди

В ближайшие сутки ночью в Карпатском регионе, днем в южной части и большинстве западных областей будет дождь.
На остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью и утром в Украине кроме восточных областей ожидают туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях от 2° тепла до 3° мороза; днем 5-10° тепла, в южной части до 13°.
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В Карпатах предполагается мокрый снег, температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза.
28 ноября в западных областях будет дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем будет 0-5° тепла.
В Карпатах будет мокрый снег, местами сильный, температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.
В Киеве без существенных осадков, температура ночью 1-3 тепла, днем 8-10 тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории, 28 ноября самая высокая температура в столице днем составляла 14,0° в 1949 году, самая низкая ночью -16,5° в 1890 году.
В других регионах временами дождь (ночью в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков).
Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14° (в северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.
Ветер юго-восточный, днем на Правобережье с переходом на западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 15-20 м/с.
В Киеве 29 ноября ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.
Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с.
Зима придет в Украину по графику. Декабрь теплый, а февраль обещает быть снежным. В Новый год и Рождество ожидаются сильные морозы до -30°С.
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