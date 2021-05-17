В Украине ожидается новая вспышка коронавируса - академик дал прогноз

Новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается осенью. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Летом коронавирус в Украине пойдет на спад.

Новая вспышка заболеваемости ожидается осенью. Такой прогноз сделал профессор, вирусолог, академик НАН Владимир Широбоков.

"Не очень согласен с прогнозом Минздрава по четвертой волне в Украине. Но если завезут новый индийский штамм - возможен еще определенный подъем. Коронавирус - сезонное заболевание. Летом должно быть послабления, а осенью снова будет вспышка", - отметил Широкобоков, передает "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов сообщил, когда будет новая вспышка коронавируса

По его данным, индийский штамм коронавируса имеет двойную мутацию и способен вызвать более тяжелые формы заболевания.

"Этот штамм действительно опасен, вызывает более тяжелые формы заболевания. Поражает не только пожилых людей, но и среднего возраста. Вирус приобретает темпы мутационной активности и это далеко не последний вариант, который нас ждет", - добавил вирусолог.

Пандемия Covid-19 не просто не завершилась за более чем год, но и ускорилась, говорят в ВОЗ. При этом профилактические меры и доступ к вакцинам имеют решающее значение для изменения ситуации в мире.