15 декабря в Украине ожидается мокрый снег с дождем, туман и гололедица. Фото: pixabay.com

Сегодня, 15 декабря, в Украине ожидается облачная погода, местами снег с дождем.

Осадки ожидаются в восточных, северо-восточных и местами центральных областях. На остальной территории без существенных осадков. Кроме южной части, на дорогах местами гололедица. На западе утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили Укргидрометцентре.

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Температура воздуха установится на уровне от -1 до +1 градуса выше нуля. В западных областях столбики термометров покажут от -1 до 5 градусов тепла. На юге страны температура воздуха будет в пределах от 3 до 5 градусов с отметкой плюс.

Киеве облачно. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в течение суток около 0 градусов.

В новогоднюю ночь погода в Украине будет морозной. Ожидается мокрый снег или снег с дождем, который превратится в гололед в центральных, северных и северо-восточных областей.