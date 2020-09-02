В Украине ожидается "кисло-сладкая" погода

Завтра в Киеве осадки маловероятны. Фото: pixabay.com

Погода в Украине 3 сентября будет "кисло-сладкой". На юге, востоке и в большинстве центральных областей жара будет держаться в пределах +30...36°C. А вот на западе воздух ощутимо посвежеет, предполагается +20...26°C. Утром и вечером жителям западных областей страны могут понадобиться плащи, а то и тоненькими пуховички.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На севере солнце будет палить меньше, +26...29°C, разве что на Сумщине еще попечет.

Кое-где в западных областях вероятны дожди, вечером влага дойдет до Житомирщины и Винницкой области. На остальной территории - сухо и солнечно.

Завтра в Киеве осадки маловероятны. А вот жара немного осядет, максимальная температура воздуха ожидается +27...28°C. Окончательно жара в столице спадет лишь в пятницу.

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В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, прогнозируют переход средней суточной температуры от +15°C в сторону снижения, что будет свидетельствовать о начале осени. Абсолютный максимум температуры воздуха составит +30...39°C, в горных районах + 22...29°C. Абсолютный минимум - +1...-8°C, на юге местами 0...-4°C.