В Украине открыли еще больше пунктов обогрева людей

С 7 февраля в Украине еще больше снизится температура в Украине. На западе синоптики прогнозируют до -14 ночью, а на севере -22 ночью. Поэтому заработают еще больше пунктов обогрева для населения.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
В связи с существенным снижением температурных показателей решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности развернули 4 тыс. 778 пунктов обогрева.
Из них местным самоуправлением - 4 тыс. 764 стационарных пункта, а ДСНС - 14 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.
За минувшие сутки в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ДСНС - 77 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зима не отступает: назвали области, где больше всего морозить
На территории заснеженных областей и в Киеве могут установить ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов.
"Эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которое может оказаться под угрозой из-за непогоды", - подчеркивают в Нацполиции.
Комментарии