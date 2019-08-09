В Украине откроют офис американских силовиков

Откроют Офис подразделения противодействия наркопреступности США. Фото Укринформ.

В 2020-м в Украине планируют открыть офис подразделения противодействия наркопреступности США.

Об этом говорили 8 августа во время встречи первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина и руководителя офиса Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Минюста США в Варшаве Джейсона Шумахера, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

На встрече Шумахер высоко оценил сотрудничество с полицейскими Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.

"Мы ценим наше партнерство, нашу совместную работу и результаты,что получаем. Мы много работаем над открытием офиса DEA в Киеве. В частности, Посольство США прилагает максимум усилий для его открытия. Поэтому уверен, в 2020 году офис заработает", - сказал Шумахер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инспектор полиции избил 68-летнего пенсионера

В офисе DEA в настоящее время работают 92 офицера в более чем 70 странах мира. Поэтому и украинские полицейские смогут присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности.

Заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін наголосив, що показники роботи співробітників Департаменту протидії наркозлочинності НПУ - найвищі за останні 25 років.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю з протидії міжнародній наркозлочинності.

7 августа во Львовской обл. командир патрульной роты одной из воинских частей Национальной гвардии сбил пешехода. Авария произошла на участке автодороги "Львов-Пустомыты-Меденичи", сообщает Государственное бюро расследований.