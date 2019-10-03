В Украине окончательно запретили охоту на лося

Охоту на лося окончательно признали запрещенной. Фото: из открытых источников

2 октября Верховный суд Украины поддержал решение Шестого апелляционного административного суда, который оставил лося в Червоной книге.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"На заседании состоялся просмотр в кассационном порядке дела по иску Министерства экологии и природных ресурсов Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. В нем говорится о признании противоправными действий и бездеятельности, признание согласованными лимитов добычи охотничьих животных, обязательства ответчиков принять меры по устранение нарушений прав истца и его интересов, признании недействительным указанного приказа ", - говорится в сообщении.

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8 апреля Шестой апелляционный административный суд отменил предыдущее решение Окружного административного суда города Киева и запретил охоту на лосей.

В Украине прибрежную акваторию Азовского моря объявили гидрологическим заказником общегосударственного значения "Приморский".