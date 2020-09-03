В Украине обновили распределение по карантинным зонах

В Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.
Красную зону расширили за ухудшения ситуации с коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Так, до красной зоны карантина вошли:
- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Беляевку, Измаил и Болградский район Одесской области;
- Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- Бобровицкий район Черниговской области.
Как отмечается, новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.
В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и с межобластного транспорта.
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В оранжевой зоне запрещена деятельность средств размещения (гостиниц, туристических баз пр.), Кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия можно в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
В желтой зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.
В зеленой зоне действуют следующие ограничения пребывания в общественных зданиях - лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.
Город Киев и еще 16 областей на 3 сентября не готовы к ослаблению карантина. С обновленный список выбыла Полтавская область.
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