В Украине обновили распределение по карантинным зонах

Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября. Фото: Reuters

В Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Красную зону расширили за ухудшения ситуации с коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, до красной зоны карантина вошли:

- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- Беляевку, Измаил и Болградский район Одесской области;

- Дубно и Костопольский район Ровенской области;

- Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

- Бобровицкий район Черниговской области.

Как отмечается, новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.

В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и с межобластного транспорта.

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В оранжевой зоне запрещена деятельность средств размещения (гостиниц, туристических баз пр.), Кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. Массовые мероприятия можно в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В желтой зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В зеленой зоне действуют следующие ограничения пребывания в общественных зданиях - лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

Город Киев и еще 16 областей на 3 сентября не готовы к ослаблению карантина. С обновленный список выбыла Полтавская область.