В Украине обновили карантинные зоны

Только 3 области находятся на желтом уровне. Фото: Facebook

В Украине обновили деление на карантинные зоны.

На красном уровне находятся 12 областей и столица Украины, сообщает Минздрав.

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Так, строгие ограничения действуют в Киеве, Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской области. В регионах превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом.

В оранжевую зону вошли 9 областей - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой остаются Херсонская, Ивано-Франковская и Закарпатская. Последние 2 регионы вышли из красного уровня, где находились полтора месяца.

В Украине по состоянию на утро 17 апреля зафиксировали 14984 новых случаев коронавируса. В течение суток от коронавирусной болезни умерло 440 человек, еще 9736 выздоровели. Было проведено 105215 тестов.