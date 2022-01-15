На всей территории страны ожидается сильный ветер. Фото: ua.news

В Украине объявили штормовое предупреждение.

15 января на территории всей страны погода будет ветреной. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В связи с этим объявили I уровень опасности - "желтый".

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Согласно прогнозу синоптиков, на 15 января помимо сильных порывов ветра прогнозируется и гололедица на дорогах.

Христиане сегодня чтят Папу Римского Святого Сильвестра И. В народе этот день называли Куриным праздником. 15 января предки чистили курятники. Веровали, что сегодня семилетний черный петух отложит яйцо, из которого летом родится Змей Василиск.