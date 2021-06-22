В Украине невозможно определить штамм коронавируса "Дельта"

Украина не имеет средств для выявления нового штамма. Фото: Reuters

Украинские лаборатории не могут выявить новый коронавируса "Дельта".

"В Украине пока еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм. Недавно МЗ направило в лондонскую лабораторию 500 образцов из разных регионов. Также мы ожидаем от ВОЗ новые тест-системы, способные сразу определять штамм "Дельта", - написал председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Telegram.

Штамм "Дельта" уже обнаружили в 92 странах. В Великобритании несмотря на вакцинацию 96% новых случаев коронавируса - штамм "Дельта".

Есть риск, что волна дойдет и до Украины.

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Радуцкий считает, что некоторые ограничения нужно вернуть. Например, обязательное ПЦР-тестирование на границе.

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "Дельта" зарегистрировали уже в 92 странах. Его скорость распространения вызывает беспокойство, поскольку он более заразен, заявила епидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове во время брифинга.