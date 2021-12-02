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четверг, 02 декабря 2021 14:27

В Украине несется весеннее потепление – где ждать +15℃

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В Украине несется весеннее потепление – где ждать +15℃
Гора Пип Иван в Карпатах утром 25 ноября. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В пятницу, 3 декабря, атмосферный фронт принесет в Украину осадки. Мокрый снег с дождем ожидается в западных, северных, местами в центральных областях и Харьковской области.

Остальным территориям удастся избежать существенных осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ветер будет юго-западным. В западных областях - порывистым. На Юге и Востоке - до штормового. Поэтому держитесь подальше от предметов и сооружений, которые могут упасть или с которых может что-то слететь", - написала Диденко.

Температура воздуха будет "скакать". На Западе похолодает до +1…4℃. В Житомирской и Киевской областях +2…5℃, а в Черниговской и Сумской области останутся +4…7℃. В центральной части будет наиболее холоднее - Винницкая область в пределах +4℃, остальной Центр +7…12°℃.

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В восточных областях завтра потеплеет до +8…13℃. В южной части ожидается весенняя погода, +10…15°C.

На Западе ветер будет северо-западный 5-12 м/с. На Юге и Востоке возможны штормовые порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве в пятницу будет холодной и промозглой. Днем около +3…4℃. На выходных, 4-5 декабря, практически по всей Украине ожидается понижение температуры воздуха.

3 декабря Украину накроют метели, на дорогах гололедица. В трех областях объявили желтый уровень опасности, в Карпатах – оранжевый.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам. В Карпатах – местами до прекращения.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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