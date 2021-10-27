В Украине не будет принудительной вакцинации - Шмыгаль

Премьер заявил, что в Украине нет и не будет принудительной вакцинации. Фото: Reuters

В Украине никогда не будет принудительной вакцинации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"У нас нет принудительной вакцинации и не будет. Это противозаконно, этого нет нигде в мире", - сказал он на брифинге Донецкой области в среду.

Он сказал, что чтобы до конца года в Украине успели провакцинировать большинство взрослого населения как минимум первой дозой, за неделю минимум 1,5 млн человек должны вакцинироваться.

"Но у нас небольшой разрыв между первой и второй дозой", – объяснил премьер.

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Шмыгаль сказал, что сейчас в Украине наблюдается хороший темп вакцинации, который не хочется сбавлять.

За сутки 26 октября от коронавируса скончались 734 человека. Это больше всего с начала пандемии. С начала вакцинальной кампании получили одну дозу более 9,1 млн человек, полностью вакцинировано более 7 млн ​​человек.