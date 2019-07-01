В Украине нашли новые месторождения газа и нефти

В Харьковской и Полтавской области открыли новые месторождения. Фото: Kapital

Госкомпания Укргаздобыча открыла два новых месторождения газа и нефти.

Залежи обнаружили в Харьковской и Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По результатам проделанной ЗD-сейсмики на участке в Харьковской области было пробурено поисковую скважину, после испытания которой на глубине более 3700 м получен приток нефти. На сегодня в скважине продолжают промышленные исследования и проводят подготовку к эксплуатации. По предварительным оценкам, ресурсы нефти на новом месторождении составляют около 130 тыс. т.

Так же на участке недр в Полтавской области после проведенных сейсмических исследований и бурения первой поисковой скважины глубиной 6300 м получен промышленный приток газа. В результате открыто новое газоконденсатное месторождение, ресурсная база которого по предварительным оценкам составляет более 2,7 млрд м3 природного газа ", - говорится в сообщении.

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В Виннице немецкий инвестор наладил добычу биогаза и производство электроэнергии со свалки. В толще мусора бурят скважины. Из них газ компрессором выкачивают на мини-электростанцию. Сжигают и превращают в электричество, подают в сеть. Одна такая электростанция способна обеспечить энергией 700 квартир.