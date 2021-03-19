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пятница, 19 марта 2021 11:23

В Украине начинается второй этап вакцинации

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В Украине начинается второй этап вакцинации
В Украине начали второй этап вакцинации. Фото: pixabay.com

Украина перешла ко 2-му этапу вакцинации. В письме ожидания на бесплатную прививку от Covid-19 находятся более 290 тыс. украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей. Несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь по теме вакцинации в лист ожидания через информационные ресурсы, в том числе через приложение "Дія", записалось множество людей", - сказал он.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Первый человек в Украине уже завершил вакцинацию против Covid-19, получив обе дозы препарата.

Инфекционист Минздрава Ольга Голубовская считает, что очередной локдаун нужно вводить не точечно, а по всей стране. Следует "запасаться кислородом, открывать новые и новые стационары", а также грамотно проводить политику вакцинации в стране.

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