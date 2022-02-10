В Украине начали продавать не зарегистрированное Covid-лекарство - реакция Минздрава

Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий. Фото: pixabay.com

В некоторых аптеках и медучреждениях Хмельницкого начали продавать подделку на Covid-препарат "Молнупиравир".

"Молнупиравир" используется в Украине исключительно в медицинских учреждениях и только по назначению врача на бесплатной основе. В Министерстве здравоохранения предупредили, что таблеток от коронавируса в аптеках сейчас нет и быть не может.

"Препарат, что находится в продаже, не зарегистрирован в Украине, а значит, продавать его запрещено. Минздрав не отвечает за сам препарат, который, возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и наказывается в соответствии с законодательством.

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"Важно, что пока не планируется реализация зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир" через аптечную сеть. Он будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно безоплатно", - добавили в Минздраве.

Партию Covid-препарата, которую получила Украина, в ближайшее время логисты начнут доставлять в региональные медучреждения страны. В дальнейшем поступят еще 240 тыс. курсов, 75 тыс. из которых прибудут в Украину до конца этой недели.

6 февраля Украина получила первую партию препарата "Молнупиравир", объем которой 60 тыс. курсов. Таблетки помогут в лечении коронавируса. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme. По данным производителя, среди пациентов, принимавших "Молнупиравир", только 7,3% госпитализировали в течение 30 дней после диагностирования. Среди пациентов, получавших плацебо, этот показатель составил 14,1%. Во время лечения никто из людей, принимавших лекарства, не умер от коронавируса по сравнению с восемью смертельными случаями среди принимавших плацебо.