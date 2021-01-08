В Украине начали исследования планшета со сбитого самолета МАУ

8 января 2020 в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа

Украинские правоохранители начали исследования планшета, найденного на месте падения самолета МАУ в Иране в январе 2020 года.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабря 2020 года Иран передал Украини. Идет комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов", - написала она.

"На днях Украина наконец получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ. На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений - 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации его обнародуют", - добавила Венедиктова.

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Утром 8 января 2020 в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Утром 11 января Иран официально признал, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. Самолет по ошибке приняли за вражеский объект.