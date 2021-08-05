В Украине может начаться вспышка Covid-19. Назвали дату

В Украине прогнозируют вспышку коронавируса. Фото: Reuters

В Украине в ближайшие две недели ожидается вспышка заболеваемости коронавирусом.

В 20 украинских регионах увеличивается количество госпитализаций, говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE).

В зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, которые составляют половину всего роста госпитализаций в стране.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, в этих регионах существует наибольший риск возгорания.

Регионами "временной безопасности" является Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области, которые неделю за недели показывают колебания в сторону убывания на плато.

"Фактически все регионы медленно растут. Это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течение ближайших двух недель ", - заявил Ганиченко.

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В Украине начало расти количество новых больных коронавирусом. За сутки 3 августа обнаружили 984 инфицированных. Больше всего новых пациентов в Киеве, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.