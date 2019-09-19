В Украине могут запретить пластиковые пакеты

Свободно пользоваться можно будет биорозкладними пластиковыми пакетами с соответствующей маркировкой и пакетами определенного типа, предназначены для транспортировки свежего мяса и рыбы. ФОТО: УНН

Депутаты направили на рассмотрение в комитет по вопросам экологической политики и природопользования проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Он определяет правовые и организационные основы обращения пластиковых пакетов, регулирует отношения, возникающие при распространении пластиковых пакетов на территории Украины, пишет УНН.

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Если закон примут, запретят распространять или предлагать в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства такие типы пакетов: сверхлегкие пластиковые пакеты, легкие пластиковые пакеты, оксоразлагающиеся (оксобиоразлагающиеся) пластиковые пакеты.

В Украине хотят обустроить специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок - фандоматы.