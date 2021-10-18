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понедельник, 18 октября 2021 15:24

В Украине могут отменить обязательную вакцинацию от Сovid-19

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В Украине могут отменить обязательную вакцинацию от Сovid-19
Столичный суд попросили отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Фото: "Суспільне Закарпаття"

Окружной административный суд Киева попросили отменить приказ Министерства здравоохранения, обязывающий работников определенных профессий вакцинироваться от Covid-19 или увольняться.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Иск подал Дмитрий Ламза. Он просит ОАСК признать противоправным и недействительным приказ министерства. Также мужчина подал заявление об обеспечении иска, в котором требует суд приостановить действие соответствующего приказа Минздрава.

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"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения", - говорится в сообщении.

25-летний Ламза - самый молодой в Украине директор школы. Он возглавляет столичную школу №210 с углубленным изучением русского языка, пишет "Бабель".

Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться. Приказ вступает в силу с 7 ноября 2021 года.

Обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений.

В планах Минздрава - расширить перечень профессий, для которых Covid-вакцинация является условием допуска к рабочему месту.

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