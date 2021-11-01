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понедельник, 01 ноября 2021 11:23

В Украине могут открыть производство беспилотников Bayraktar

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В Украине могут открыть производство беспилотников Bayraktar
Беспилотники могут начать производить с нуля. Фото: mil.in.ua

Турция участвует в переговорах по созданию в Украине производства беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Радио Свобода".

Беспилотники смогут строить с нуля для нужд Вооруженных сил Украины и для поставок на рынки третьих стран. Производственные мощности в Турции уже заполнены. Страна заинтересована в открытии новых производств.

"Bayraktar сейчас заинтересовали многие страны и уже есть предварительные контракты с некоторыми европейскими государствами. И производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересах турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", - объяснил посол.

Вскоре в Украине откроют центр развития и ремонта беспилотников Bayraktar и учебный центр.

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"Этот вопрос, наверное, месяцев, а не лет. И уже работы ведутся для того, чтобы выделить соответствующий земельный участок, чтобы начать предметные работы по сооружению этого центра хранения и ремонта. Также параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и производству Bayraktar Я не скажу конкретных временных рамок, чтобы не создавать ошибочное впечатление для наших зрителей или слушателей, но на самом деле работы идут достаточно быстрыми темпами и это точно не годы, а месяцы", - подчеркнул Боднар.

Вооруженные силы Украины применили летательные аппараты Bayraktar TB2 на Донбассе.

Их использовали для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Бойковском районе Донецкой области.

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