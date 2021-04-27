В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео

Списки вакцинации составило посольство Китая в Киеве. Фото: pixabay.comФото: pixabay.com

26 апреля на Covid-прививки в КНП "Консультативно-диагностический центр" Печерского района одновременно пришли десятки представителей китайской диаспоры. Это может быть частью правительственной программы Китая.

На входе столичной больницы ждала куратор, которая координировала присутствующих, разделив их на группы, пишет "Радио Свобода". Региональный координатор по вакцинации в Киеве Василий Животенюк подтвердил, что вакцинация граждан Китая в столичных пунктах прививки происходит по решению оперативного штаба Минздрава по реагированию на ситуацию с распространением инфекционных болезней. Он заявил, что такое распоряжение закреплено в протоколе решений центрального штаба Минздрава от 2 апреля.

"В протоколе есть пункт, который позволяет вакцинацию китайской диаспоры вакциной, предоставленной Украине в рамках глобальной инициативы COVAX. Вакцина CoronaVac, китайская, та, что нам поступила. И есть решение центрального штаба о вакцинации определенной группы людей через посольство Китайской Республики. Есть 1,5 тысячи доз, есть решение, а мы его выполняем", – сказал Животенюк.

Координатор вакцинации в Киеве не знает, имеют ли возможность другие государства подать аналогичную просьбу. Добавил, что подобных решений в отношении граждан других стран, кроме Китая, до сих пор не было.

"Иммунизация осуществляется вакциной Sinovac Biotech. Прививки можно сделать в трех городах – Киеве, Одессе и Харькове. Для желающих сделать прививку действуют возрастные ограничения. По данным посольства КНР, на вакцинацию уже записались 2,8 тысячи человек", – сообщают китайские СМИ.

По информации источника "Радио Свобода" в органах украинской власти, списки для прививки составило посольство Китая в Киеве. Для этого выделили 6,5 тыс. доз вакцин CoviShield из партии, которая прибыла в Украину в марте.

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Вакцинация в Украине является одной из самых медленных в Европе. Государство подписало контракты на 32 млн доз вакцины. Пока что поступило менее миллиона доз от AstraZeneca и китайского производителя Sinovac Biotech. В Украину привезли 117 тыс. доз вакцин Pfizer по системе СOVAX. Поставка AstraZeneca индийского производства задерживается, так как количество случаев болезни стремительно растет в Индии.