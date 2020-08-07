В Украине изменилось распределение на карантинные зоны - МОЗ

В Украине изменились карантинные зоны. Фото: moz.gov.ua

Новое деление на карантинные зоны, которое появилось сегодня на интерактивной карте, размещенное на сайте Центра общественного здоровья, не действительно.

Система автоматически подгрузила данные, но официального решения Государственной комиссии еще не было. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Около полудня интерактивная карта по разделу Украины на карантинные зоны обновилась.

Так, в красную зону по уровню распространения коронавирусной инфекции входит Харьков, Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области. В данной зоне худшая ситуацию с коронавирусом.

В то же время, после обновления карты Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области снова попали в красную зону.

В Украине изменились карантинные зоны. Фото: moz.gov.ua

При этом Луцк и Тернополь, которые в течение последней недели были в красной "зоне" и не хотели усиливать карантин, оказались в оранжевой и зеленой зонах соответственно.

В Украине изменились карантинные зоны. Фото: moz.gov.ua

"Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет заседать только в 17:00 7 августа, после чего даст брифинг с официальными результатами распределения", - заявили в Минздраве.

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В министерстве назвали недействительными новые данные, о которых написали украинские СМИ. Это объяснили тем, что карта обновилась автоматически, и они не утверждены.

"Данные автоматически в пятницу начали загружаться, и система автоматически формирует сама по формуле эти зоны. Сейчас зеленая. Как там до 17 часов загрузится, будем следить", - говорится в сообщении.

Так, в каждой зоне действуют следующие ограничения:

В Украине изменились карантинные зоны. Фото: moz.gov.ua

За последние сутки в Украине обнаружили 1453 новых больных коронавирусом. Это всего с начала эпидемии в стране. И третий антирекорд за 3 дня подряд. На утро 7 августа в стране 78 261 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Болезнь унесла жизни 1852 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 33 летальных случая. Побороть коронавирус смогли уже 43 055 человек. Из них 531 - за последние сутки.