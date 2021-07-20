В Украине хотят уменьшить интервал между дозами вакцины CoronaVac

Интервал между дозами CoronaVac могут уменьшить. Фото: Украинская правда

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac могут сократить с 28 до 14 дней.

"По вопросу CoronaVac, то сейчас появляются исследования о том, что можно уменьшать срок до 14 дней между первой и второй дозой. Сейчас этот вопрос рассматривается", - рассказал министр в онлайн-интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ, которое транслировалось на Facebook-странице МОЗ Украины.

"По AstraZeneca интервал между первой и второй дозой остается 12 недель. Пока новых данных не появлялось, и национальная техническая группа экспертов этот вопрос не пересматривала", - заявил он.

Ляшко убежден, что китайская вакцина от коронавируса CoronaVac ближайшее время будет признана на уровне ЕС.

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От нового штамма коронавируса "дельта" лучше защищает китайская вакцина CoronaVac, ведь она заставляет иммунитет человека запоминать всю структуру вируса. То есть после CoronaVac организм узнает Covid-19, даже если вирус мутирует.