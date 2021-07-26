В Украине хотят разрешить смешивание Covid-вакцин - Минздрав

Речь о возможности введения дозы препарата Comirnaty от Pfizer после первой дозы м-РНК вакцины Moderna. Фото: pixabay.com

В Украине планируют официально разрешить смешивать различные виды Covid-вакцин.

Минздрав принимает такие решения, анализируя аналогичный опыт других государств, опираясь на результаты международных исследований и рекомендации производителей вакцины, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает "Апостроф".

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое "микширование вакцины", но при четком соблюдении определенных условий. Сейчас рассматриваем вопрос об оформлении соответствующего приказа и разработке детальных пошаговых инструкций в таких случаях", - сказал он.

Речь о возможности введения дозы препарата Comirnaty от Pfizer после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию тем же препаратом. Если у человека была тяжелая реакция организма на первую дозу AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Pfizer по решению врача.

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В Украине прививки осуществляют вакцинами Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Moderna. Полная иммунизация ими требует введения двух доз Covid-препарата. До 500 человек в Украине получили прививку вакциной Janssen от Johnson & Johnsson, которая нуждается в температуре хранения от +2...8°C. Для полной иммунизации достаточно одной дозы. 23 июля к редким побочным эффектам после прививки вакциной Janssen отнесли синдром Гиена-Барре. Хотя темпы вакцинации в Украине растут, избежать карантина осенью не удастся. Правительство ожидает новую волну заболеваемости, которая вернет страну к строгому карантину.