В Украине хотят производить CoronaVac

Поставку предварительно наполненных шприцев ожидают 3 января. Фото:Reuters

В первом-втором квартале 2022 года в Украине хотят запустить производство китайской вакцины CoronaVac. Займется этим группа компаний "Лекхим" на предприятии в Харькове.

Об этом "Суспільному" рассказал директор департамента с развития группы "Лекхим" Михаил Ренский.

Он отметил, что уже 3 января компания ожидает поставок предварительно наполненных шприцев. Еще на предприятии планируется провести валидационные испытания и монтаж оборудования. После получения лицензии от Гослекслужбы начнется процесс производства и разлива вакцины.

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"Проектирование началось в марте прошлого года. Были проведены монтажные и строительные работы, закуплено оборудование. Ожидаем инспекцию, лицензирование, потом необходимы процедуры, чтобы получить соответствующие разрешения, и тогда вакцина пойдет в производство", - пояснил Ренский.

Рабочая мощность производства должна составить около 10 млн доз в год, проектная уже 24 млн доз. Компания ожидает, что вакцину будет покупать Министерство здравоохранения Украины. Ее будут поставлять в спецбоксах по соблюдению холодовой цепи от 2 до 8 градусов.

В Украине ведутся работы по изготовлению собственной вакцины, которая может стать аналогом CoronaVac. Над ней работают две научные команды. Главный санврач Игорь Кузин заявлял, что отчет о прогрессе разработки ожидают в конце этого года.