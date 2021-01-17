В Украине хотят испытать шведский препарат от коронавируса

Шведская компания Cyxone подала заявку на проведение испытаний своих препаратов в Украине.
Заявки на испытания подали также в Словакию и Венгрию. Об этом сообщается на сайте компании.
Разработчики хотят привлечь граждан этих стран ко второй фазе клинических испытаний эффективности препарата Рабексимод.
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Компания уже получила одобрение на начало исследования в Польше. В испытании примут участие 300 поляков.
Во время исследования оценивать эффективность и безопасность применения препарата.
Предварительные результаты планируют объявить в третьем квартале 2021 года.
Компании Pfizer и BioNTech планируют оперативно возобновить поставки вакцины от коронавируса в Европе. Компании смогут вернуться к первоначальному плану поставок с 25 января.
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