В Украине хотят испытать шведский препарат от коронавируса

Разработчики Cyxone хотят привлечь украинский ко второй фазе клинических испытаний. Фото: Cyxone

Шведская компания Cyxone подала заявку на проведение испытаний своих препаратов в Украине.

Заявки на испытания подали также в Словакию и Венгрию. Об этом сообщается на сайте компании.

Разработчики хотят привлечь граждан этих стран ко второй фазе клинических испытаний эффективности препарата Рабексимод.

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Компания уже получила одобрение на начало исследования в Польше. В испытании примут участие 300 поляков.

Во время исследования оценивать эффективность и безопасность применения препарата.

Предварительные результаты планируют объявить в третьем квартале 2021 года.

Компании Pfizer и BioNTech планируют оперативно возобновить поставки вакцины от коронавируса в Европе. Компании смогут вернуться к первоначальному плану поставок с 25 января.