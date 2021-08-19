В Украине готовятся к новому карантину

За последние сутки в Украине обнаружили 1560 новых больных коронавирусом. Фото: Reuters

Кабинет министров Украины готовится к возможным новым карантинным ограничениям.

"Проводится аналитика о том, как этот штамм ("Дельта") ведет себя в других странах. Во-вторых, у нас действует постановление Кабмина, которое определяет 4 зоны карантина, у нас карантин никто не отменял. Мы сейчас просто всей страной в зеленой зоне. В случае локальных вспышек будет вводиться желтый, оранжевый или красный уровень опасности", - заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов на телеканале Украина 24.

Кроме того, власти на местах получила указания о продолжении работы по обеспечению больниц кислородом.

Во всех регионах Украины обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий, сообщили в Минздраве.

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Речь идет о соблюдении физической дистанции, масочном режиме, режиме самоизоляции и требований относительно количества пассажиров в общественном транспорте.

За последние сутки в Украине обнаружили 1560 новых больных коронавирусом. Из них детей – 90, медработников – 35. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.