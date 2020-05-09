В Украине эвакуировали 700 граждан

В Украину прибыли еще 700 эвакуированных граждан. Фото: Insagarm

В Украину эвакуировали почти 700 украинских граждан из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании.

"За прошедшие сутки аэропорт Борисполь принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли этими самолетами", - об сообщает пресс-служба МВД.

При этом пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

"Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - добавили в министерстве.

Все прибывшие установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение необходимой информации в приложение пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

Ранее в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Майами. На борту были 259 эвакуированных граждан. Из них 119 - дети. Это ученики, которые там учились по разным программам.