В Украине еще 2 регионы попали в красную зону

Запорожская и Хмельницкая области перейдут в красную зону. Фото: Facebook

С 9 апреля в Запорожской и Хмельницкой областях вводится красный уровень эпидемиологической опасности.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

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Ограничение красной зоны и соответствующие противоэпидемические мероприятия начнут действовать в этих регионах с 00 ч. 00 мин. 9 апреля.

Стоит отметить, что в красных регионах действуют следующие ограничения:

- запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ;

- закрытыми будут продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Будут работать банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, а также продовольственные магазины.

В Украине зафиксировали уже 1,784 млн случаев коронавирусной болезни. Суточный прирост за 6 апреля, - 15,4 тысячи. Высокий показатель госпитализаций за сутки - почти 5,6 тысячи.