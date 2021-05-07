В Украине до 1 июня запустят "ковидный сертификат" - Минздрав

 
Ексклюзивы
1/5
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 477
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 1215
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 585
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 963
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Врачи нашли настоящую причину повторного заражения коронавирусом
Просмотров: 2169
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 1044
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 144
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 756
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 765
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 504
Фото
Все фото
5
6
25
11
6
Светская львица, которая водит дочь с 2 лет в салоны красоты, стала &quot;супермамой&quot;
Светская львица, которая водит дочь с 2 лет в салоны красоты, стала "супермамой"
В Мукачево зацвела самая длинная аллея сакур: атмосферные кадры
В Мукачево зацвела самая длинная аллея сакур: атмосферные кадры
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Показали, как ремонтируют трассу Киев - Чернигов
Показали, как ремонтируют трассу Киев - Чернигов
&quot;Картины и эксклюзивные вещи&quot; -украинка показала, как необычно выглядят секондхенды в Швеции
"Картины и эксклюзивные вещи" -украинка показала, как необычно выглядят секондхенды в Швеции
Видео
Все видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
Дайверы устроили экстремальное купание в озере ледяных игл - видео
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
"Творили какую-то хр*нь" - блогерши из Киева извинились за позорное поведение в церкви
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Мужчина обустроил офис на краю пропасти
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Курили, пили и задували свечи - подростки устроили дебош в церкви
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 504
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1260
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 819
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 477
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 243
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
пятница, 07 мая 2021 02:14

В Украине до 1 июня запустят "ковидный сертификат" - Минздрав

  Комментировать
В Украине до 1 июня запустят &quot;ковидный сертификат&quot; - Минздрав
В Украине планируют запустить ковидный сертификат. Фото: Reuters

Минздрав совместно с Минцифры и Национальной службой здоровья прорабатывают внедрение "ковидных сертификатов",

Они могут появиться до 1 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.

Документ разрабатывается с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Цель сертификата – свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса.

Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія".

Украинский сертификат будет интегрирован с сертификатами Евросоюза. Пока ковидных сертификатов не существует, украинцы, которым сделали две дозы прививки от коронавируса, могут по запросу получить бумажное международное свидетельство о вакцинации для предъявления его при пересечении госграницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе

"Ковидный сертификат" – это рабочее название внутреннего документа, содержащего данные о вакцинации, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине до 1 июня запустят "ковидный сертификат" - Минздрав». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 29106
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 8577
Российскую блогера нашли мертвой в лесу
Российскую блогера нашли мертвой в лесу Просмотров: 8532
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 8361
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 8127
Общество
Церковый праздник 7 мая - что сегодня отмечаем
Церковый праздник 7 мая - что сегодня отмечаем
Мы стоим на краю пропасти - генсек ООН о глобальном потеплении
Мы стоим на краю пропасти - генсек ООН о глобальном потеплении Просмотров: 9
Именинники 7 мая - кто сегодня празднует День Ангела
Именинники 7 мая - кто сегодня празднует День Ангела Просмотров: 54
Вторая потеря за день. На Донбассе погиб еще один украинский военный
Вторая потеря за день. На Донбассе погиб еще один украинский военный Просмотров: 234
Светская львица, которая водит дочь с 2 лет в салоны красоты, стала "супермамой"
Светская львица, которая водит дочь с 2 лет в салоны красоты, стала "супермамой"
5
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
30
Ахметов за год разбогател почти втрое
7
Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг
6
"Квартал 95" назвали украинофобами
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
Голосов: 56145
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть