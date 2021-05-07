В Украине до 1 июня запустят "ковидный сертификат" - Минздрав

В Украине планируют запустить ковидный сертификат. Фото: Reuters

Минздрав совместно с Минцифры и Национальной службой здоровья прорабатывают внедрение "ковидных сертификатов",

Они могут появиться до 1 июля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.

Документ разрабатывается с учетом требований Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Цель сертификата – свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса.

Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія".

Украинский сертификат будет интегрирован с сертификатами Евросоюза. Пока ковидных сертификатов не существует, украинцы, которым сделали две дозы прививки от коронавируса, могут по запросу получить бумажное международное свидетельство о вакцинации для предъявления его при пересечении госграницы.

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"Ковидный сертификат" – это рабочее название внутреннего документа, содержащего данные о вакцинации, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от Covid-19.