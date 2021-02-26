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пятница, 26 февраля 2021 10:57

В Украине делают достаточно тестирований, чтобы не попадать в "серую" зону ЕС

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В Украине делают достаточно тестирований, чтобы не попадать в &quot;серую&quot; зону ЕС
Согласно решению Еврокомиссии, в "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно. Фото: pixabay

Охват населения в Украине тестированием сейчас на хорошем уровне.

Наши регионы не классифицируют как "серую" зону карантина по условиям Европейского Союза, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

За последнюю неделю во всех областях тестируют более 300 на 100 тыс населения.

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"Сегодня в Украине нет ни одной области, которая по уровню тестирования попадала в" серую "зону по индикатору ЕС", - сообщил он.

Согласно решению Еврокомиссии, в "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тис.

В Европе также ввели "темно-красную" зону для тех регионов, "где вирус на очень высоком уровне". Территория будет попадать в эту зону, если в течение двух недель там сообщать о более 500 случаев инфицирования 100 тис человек.

В странах Европейского Союза до начала лета хотят ввести сертификаты вакцинации против коронавируса. С необходимостью такого решения согласились все лидеры ЕС.

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