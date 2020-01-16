В Украине действует новый закон об образовании: что изменилось

Верховная Рада приняла законопроект о полном общем среднем образовании во втором чтении. "За" проголосовали 327 депутатов.

Gazeta.ua предлагает разобраться, что именно изменится в образовании и будут ли нововведения в пользу украинцам.

Автор: news.voxball.com Рада приняла новый закон об образовании

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ

Гарантии равного доступа к образованию

Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения.

Также документом предусмотрена возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории.

Дети на длительном стационарном лечении могут получать образование в медучреждениях.

Индивидуальная образовательная траектория

Этот механизм дает возможность каждому ученику с учетом собственных потребностей и талантов строить свое обучение. Это важно прежде всего для детей с особыми образовательными потребностями и тех учеников, которые дополнительно углубленно учатся вне школы, стремятся учиться дома.

"Если ученик посещает какие-то частные и государственные кружки или секции, то полученные там знания могут зачислить в школе. Это поможет разгрузить ученика от лишних домашних работ и уроков. При этом на внешкольных занятиях получают более углубленные знания и возможности стажировки за рубежом. Так школьник может выбрать вместо информатики ІТ-курсы, вместо физики и химии - научную студию. Это, считаю, очень хороший шаг. Однако типичная образовательная программа остается основной в школе. При этом оформление индивидуального образовательного плана имеет много оговорок. Обязательных условий зачисления знаний с кружков нет, указано лишь, что ученик имеет на это право", - объясняет Николай Скиба, эксперт по образованию Украинского института будущего.

Для работы по индивидуальной траектории ученик или его родители должны обратиться с заявлением в школу. Там создадут индивидуальный учебный план, который будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрит педсовет и утвердит директор.

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Дополнительные консультации для учащихся

Закон впервые открывает возможность предоставления ученикам, которые в этом нуждаются, индивидуальных и групповых консультаций на базе школы. Они будут оплачиваться за счет государства.

Справедливое оценивание

Закон впервые устанавливает право учащихся на справедливое, беспристрастное, объективное, независимое, недискриминационное оценивание результатов обучения, независимо от вида и формы получения ими образования.

Выбор предметов

Закон вводит право учащихся выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

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Права ученического самоуправления

Закон предусматривает:

- четкие полномочия ученического самоуправления;

- право на безотлагательный прием руководителем учреждения образования;

- право участвовать в заседаниях педагогического совета по всем вопросам, касающимся организации и реализации образовательного процесса.

"Раньше школы играли в это: выбирали президента, парламент. Однако они особенно не влияли на школьный процесс. Теперь руководитель самоуправления имеет право на немедленный прием у директора школы, если права или достоинство учеников нарушают. Они могут присутствовать на педсоветах, вносить в повестку дня свои вопросы. Таким образом школьники получили своего официального представителя, который будет отстаивать их интересы. Родители же могут обратиться в Государственную службу качества образования для проведения внеплановой проверки, если их дети будут жаловаться на плохое отопление зимой или некачественные продукты в столовых. Но предварительно следует обратиться к директору школы", - говорит Николай Скиба.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Реальная педагогическая автономия учителя в:

- создании программ;

- разработке собственной системы оценки и поощрения ученика (с созданием шкалы перевода в 12-балльную шкалу)

- повышении квалификации по своему выбору и за счет государства.

"Это позитивная норма. У учителя теперь появилось больше свободы в выборе методики преподавания. Базовые программы есть, но они не определяют последовательности тем и способа их подачи. Педагог может даже разработать собственную систему оценивания и мотивации учащихся. Но к концу учебного года результаты должен перевести в 12-балльную систему. Также новую методику нужно защитить перед руководством школы ", - добавляет Николай Скиба.

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Размер зарплаты учителя

Документ предусматривает большее доплат для учителей, в частности от 10% до 20% от зарплаты - за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами.

Кроме этого, педагоги смогут получать дополнительные доплаты, устанавливать основатель заведения.

Интернатура для молодого учителя

Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. Получит наставника, который будет консультировать молодого специалиста и помогать стать успешным учителем. Наставник получать дополнительную 20% надбавку.

"Речь идет не только о контроле молодого учителя. Ставки делают на то, чтобы неопытному педагогу было, к кому обратиться за советом или помощью. И он был уверен, что получит их", - уточняет эксперт.

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Совершенствование профессиональных навыков

Закон устанавливает государственные гарантии повышения квалификации учителя и предполагает его софинансирование из государственного и местных бюджетов. Дает возможность повышать квалификацию у негосударственных провайдеров, создания новых центров профессионального развития педагогических работников.

Документ также определяет категории учителей, имеющих право на сертификацию, права и обязанности, которые они приобретают в случае ее успешного прохождения.

"Повысить квалификацию разрешено у тех провайдеров, которым больше доверяет сам преподаватель. Это можно сделать за счет государства, если план соответствующего обучения одобрил педагогический совет. В противном случае учитель выбирает другие курсы или платит сам. Плохо только, что не предусмотрели никаких рычагов обжалования решения совета. Они могут не понимать чего-то или иметь корыстный интерес. А сам учитель свою правоту вряд ли докажет ", - говорит Скиба.

Проект Закона "О полном среднем общем образовании" был подан в Верховную Раду 15 апреля 2019 года. Законопроект №0901 зарегистрировали в Верховной Раде 29 августа 2019-го. Его приняли после второго чтения. Закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию.